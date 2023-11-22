BIST 8.014
DOLAR 28,82
EURO 31,42
ALTIN 1.854,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Polisin durdurduğu araçtan dinamit ele geçirildi!

Polisin durdurduğu araçtan dinamit ele geçirildi!

ZONGULDAK'ın KİLİMLİ ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta yapılan arama sonucu 25 adet dinamit yakalandı.

Abone ol

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Kilimli İlçesi'nde önemli bir operasyona imza attı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, iki şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada toplam 25 adet dinamit ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kilimli ilçesinde bir aracı durdurdu. KOM ekiplerince araç içinde yapılan aramada 25 adet dinamit ele geçirildi. Araçta bulunan D.Y. ve K.Y. isimli şüpheliler hakkında "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Ele Geçirilmesi veya El Değiştirmesi" suçundan işlem yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den Emanuele Montella açıklaması!
TFF'den Emanuele Montella açıklaması!
Ayı bu sefer saldırmadı! Otomobilden korkup böyle kaçtı!
Ayı bu sefer saldırmadı! Otomobilden korkup böyle kaçtı!
Antalya'da silah ticareti yapan kişilere baskın yapıldı, 3 kişi gözaltına alındı
Antalya'da silah ticareti yapan kişilere baskın yapıldı, 3 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de Togg belediyenin makam aracı oldu!
Balıkesir'de Togg belediyenin makam aracı oldu!
Okula bağışlanan bilgisayarları satıp kumar oynadı! Pes dedirten olayda yeni gelişme
Okula bağışlanan bilgisayarları satıp kumar oynadı! Pes dedirten olayda yeni gelişme
Antalya'da kumar oynatılan 5 iş yerine işlem yapıldı!
Antalya'da kumar oynatılan 5 iş yerine işlem yapıldı!
Havaların soğumasıyla birlikte ıhlamura talep arttı, vatandaş aktarın yolunu tuttu
Havaların soğumasıyla birlikte ıhlamura talep arttı, vatandaş aktarın yolunu tuttu
EURO 2024 kura çekimi: Türkiye 2. torbada yer alacak!
EURO 2024 kura çekimi: Türkiye 2. torbada yer alacak!
Aslan bebek, 29 yıldır çocuğu olmayan Şahin ailesinin umudu oldu
Aslan bebek, 29 yıldır çocuğu olmayan Şahin ailesinin umudu oldu
İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi öldürdü!
İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi öldürdü!
Şanlıurfa'da yüzüstü yatarak motosiklet süren kişi kameraya yansıdı
Şanlıurfa'da yüzüstü yatarak motosiklet süren kişi kameraya yansıdı
Kayseri'deki 26 kadın kooperatifi 460 kişiye istihdam sağlıyor!
Kayseri'deki 26 kadın kooperatifi 460 kişiye istihdam sağlıyor!