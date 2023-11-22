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Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı!

Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı!

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Muratpaşa, Kepez, Alanya ve Manavgat'ta operasyonlar gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 76 cep telefonu, 182 elektronik sigara, 100 pipo tütünü, 1170 puro, 2 milyon 321 bin boş makaron, 295 kilogram kıyılmış tütün, 1 sigara sarma makinesi ve 1 hava kompresörü ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

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