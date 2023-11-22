Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Sayı 44 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2002 yılında toplam 16 bin 371 olan diş hekimi sayısının 44 bini geçtiğini ifade etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "2002’de Türkiye’de toplam 16 bin 371 olan diş hekimi sayısı bugün 44 bini geçti. Her birinin ve yetişmelerine emek verenlerin, diş hekimliği öğrencilerinin 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutluyoruz. Ağız ve diş sağlığı konusunda çok daha bilinçli bir toplumuz" ifadelerine yer verdi.