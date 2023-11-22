Adıyaman'da 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman’da, hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan ve hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç., isimli şahıs, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.