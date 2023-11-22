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HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyetle görüştü.

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CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Can Güner eşlik etti.

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