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Tokat'ta köy muhtarını vuran şahıs adliyeye çelik yelekle getirildi

Tokat'ta köy muhtarını vuran şahıs adliyeye çelik yelekle getirildi

Geçtiğimiz gece Erbaa Tanoba köyünde yaşanan olayda köy muhtarını vuran Hüseyin H. adliyeye sevk edildi.

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Olay, geçtiğimiz gece Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Kasabasında meydana geldi. iddiaya göre çocukların kendi aralarında çıkan tartışmaya babalar da dahil oldu. Aralarında geçmişten gelen husumetin de bulunduğu babaların tartışmaya dahil olmasıyla Hüseyin N. ve Duran Keleş arasında ki tartışma kavgaya dönüştü. Kasaba merkezinde bulunan kahvede çıkan kavgada Hüseyin N. Tanoba Kasabası Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş'i silahla 5 el ateş ederek vurdu. Duran Keleş olayda hayatını kaybederken Hüseyin N. JASAT ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin N. yüksek güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hüseyin N. Adliye binasına çelik yelek ve kask ile getirildi.

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