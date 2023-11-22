Vladimir Putin'in kayıp sevgilisiyle ilgili tartışma yaratan iddia

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haftalardır ortada görünmeyen sevgilisi Alina Kabayeva'yla ilgili bir iddia tartışma yarattı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sevgilisi Alina Kabayeva’nın bir aydır ortalarda görünmemesi çeşitli söylentilere yol açtı.

Daha önce Putin’in çok hasta olduğu ve yerine dublörünün geçtiği iddiasını ortaya atan General SVR isimli Telegram hesabı, son olarak da Kabayeva’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili ilginç iddialarda bulundu.

General SVR, Putin’in iki çocuğunun annesi olduğu öne sürülen 40 yaşındaki eski jimnastikçi Kabayeva’nın, Kremlin’le ilgili sırları dışarı sızdırdığı için cezalandırıldığını ve bu nedenle ortalarda görünmediğini yazdı.

Paylaşıma göre “Putin’in öldüğü” iddiasını dışarı sızdıran adı belirsiz Kremlin kaynağı, bizzat Alina Kabayeva idi.

Rus liderin sevgilisinin “devlet sırrını paylaşmaktan” ev hapsine alındığını kaydeden Telegram kanalı, Kabayeva’nın son olarak geçen ay Soçi’deki bir jimnastik turnuvasında görüldüğüne ve o zamandan bu yana izine rastlanmadığına dikkat çekti.

Daha önce Putin’in çok hasta olduğu hatta öldüğü iddiaları tartışmalara yol açmış, Kremlin bu haberleri yalanlamıştı. Putin’in Parkinson hastalığı nedeniyle hareket etmekte zorlandığı da öne sürülmüştü.