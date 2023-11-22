BIST 8.019
DOLAR 28,83
EURO 31,39
ALTIN 1.853,83
HABER /  DÜNYA

Vladimir Putin'in kayıp sevgilisiyle ilgili tartışma yaratan iddia

Vladimir Putin'in kayıp sevgilisiyle ilgili tartışma yaratan iddia

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haftalardır ortada görünmeyen sevgilisi Alina Kabayeva'yla ilgili bir iddia tartışma yarattı.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sevgilisi Alina Kabayeva’nın bir aydır ortalarda görünmemesi çeşitli söylentilere yol açtı.

Daha önce Putin’in çok hasta olduğu ve yerine dublörünün geçtiği iddiasını ortaya atan General SVR isimli Telegram hesabı, son olarak da Kabayeva’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili ilginç iddialarda bulundu.

General SVR, Putin’in iki çocuğunun annesi olduğu öne sürülen 40 yaşındaki eski jimnastikçi Kabayeva’nın, Kremlin’le ilgili sırları dışarı sızdırdığı için cezalandırıldığını ve bu nedenle ortalarda görünmediğini yazdı.

Paylaşıma göre “Putin’in öldüğü” iddiasını dışarı sızdıran adı belirsiz Kremlin kaynağı, bizzat Alina Kabayeva idi.

Rus liderin sevgilisinin “devlet sırrını paylaşmaktan” ev hapsine alındığını kaydeden Telegram kanalı, Kabayeva’nın son olarak geçen ay Soçi’deki bir jimnastik turnuvasında görüldüğüne ve o zamandan bu yana izine rastlanmadığına dikkat çekti.

Daha önce Putin’in çok hasta olduğu hatta öldüğü iddiaları tartışmalara yol açmış, Kremlin bu haberleri yalanlamıştı. Putin’in Parkinson hastalığı nedeniyle hareket etmekte zorlandığı da öne sürülmüştü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Torreira ve Devrim Özkan çifti evlilik yolunda! Nikah tarihleri belli oldu
Foto Galeri Torreira ve Devrim Özkan çifti evlilik yolunda! Nikah tarihleri belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'ye 50+1 teşektürü
Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'ye 50+1 teşektürü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kayıp 11 denizcimizi arama çalışmaları devam ediyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kayıp 11 denizcimizi arama çalışmaları devam ediyor
Bursa'da sağlık çalışanları siyan önlük giyerek İsrail'e tepki gösterdi
Bursa'da sağlık çalışanları siyan önlük giyerek İsrail'e tepki gösterdi
Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti
Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti
Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Türkiye Emekliler Derneği Kazım Ergün'den hükümete çağrı
Türkiye Emekliler Derneği Kazım Ergün'den hükümete çağrı
Kırıkkale'de 1 milyon 267 bin 400 makaron ele geçirildi!
Kırıkkale'de 1 milyon 267 bin 400 makaron ele geçirildi!
Tokat'ta köy muhtarını vuran şahıs adliyeye çelik yelekle getirildi
Tokat'ta köy muhtarını vuran şahıs adliyeye çelik yelekle getirildi
Adana'da uzman çavuşu öldürüp tahliye olmuştu, bu kez de üvey annesini öldürdü
Adana'da uzman çavuşu öldürüp tahliye olmuştu, bu kez de üvey annesini öldürdü
İstanbul Valiliği açıkladı! 46 polis rüşvet almak suçlamasıyla gözaltına alındı
İstanbul Valiliği açıkladı! 46 polis rüşvet almak suçlamasıyla gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı ile bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı ile bir araya geldi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı!
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı!