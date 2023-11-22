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Torreira ve Devrim Özkan çifti evlilik yolunda! Nikah tarihleri belli oldu

Torreira ve Devrim Özkan çifti evlilik yolunda! Nikah tarihleri belli oldu

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturmayı planladıkları öne sürüldü.

Torreira ve Devrim Özkan çifti evlilik yolunda! Nikah tarihleri belli oldu

Galatasaraylı Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın evlilik kararı aldığı iddia edildi.

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Torreira ve Devrim Özkan çifti evlilik yolunda! Nikah tarihleri belli oldu

Lucas Torreira, Galatasaray'a geldiği ilk günden beri gösterdiği performansa taraftarında gönlünde taht kurmuştu. 

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Torreira ve Devrim Özkan çifti evlilik yolunda! Nikah tarihleri belli oldu

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon fanatik Galatasaraylı olarak bilinen güzel oyuncu Devrim Özkan'la tanışmıştı.

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Torreira ve Devrim Özkan çifti evlilik yolunda! Nikah tarihleri belli oldu

Sabah'ın haberine göre; Yaşananların ardından ikili bir süre ayrı kalsa da yeniden barıştı. Sosyal medyadan da aşklarını duyuran çift, birbirlerini Instagram hesaplarından paylaşıp, her şeyi gözler önüne sermişti.

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