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Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren idman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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