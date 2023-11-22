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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kayıp 11 denizcimizi arama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kayıp 11 denizcimizi arama çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta fırtınada batan Kafkametler adlı kuru yük gemisindeki kayıp 11 denizci için arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta fırtınada batan kuru yük gemisindeki kayıp 11 denizci için arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma SAK, Kıyı Emniyet, AFAD, jandarma ve polis ekiplerimizin katılımıyla Zonguldak Karadeniz Ereğli’de batan Kafkametler adlı kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizcimizi arama çalışmaları devam ediyor. Aramalara 2 uçak, 1 helikopter, 6 bot, 5 dron, 177 arama kurtarma personeli ve 42 dalgıcımız katılıyor. Gece gündüz arama faaliyetlerine katılan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

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