İslam Memiş'in dolar uyarısı korkuttu olay olacak tahmin! Yatırımcı altın mı almalı dolar mı?
Elinde dolar olanlar ne yapmalım diye merak ederken, altın yatırımcısı yeni bir alım fırsatı gelir mi diye soruyor. 2024 yılında piyasalarda neler olacak?Dolar yatırımcısı zarar mı edecek? İslam Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında çok önemli mesajlar verdi.
Yıllardır anlatırım “Dolar bir yatırım aracı değildir” diye. Bugüne kadar olduğu gibi 2023’de de dolar biriktirenler zarar etti.
Rakamlar da öyle diyor.
Üç enstrüman üzerinden örnekleyeyim:
1 Ocak-21 Kasım arasında 10 bin lira ne olmuş?
1 Ocak 21 Kasım Fark Getiri
$ 18,70 $ 28,80 ₺ 10,10 ₺ 5.401
€ 20,03 € 31,60 ₺ 11,57 ₺ 5.776
Altın 1.115 Altın 1.882 ₺ 767,0 ₺ 6.878
1. Altın
2. Euro
3. Dolar
2002-2022 yılları arasında da en az getiri dolarda idi. Dolar ile ticaret yapan, dolar getirisi olanlar için durum farklı.
Onlar doları ticari bir ödeme aracı olarak kullanıyorlar. Ancak kâr üzerinden artan bir doları biriktirmek onlar için de zarar.
Soru:
Elimde dolarım var, ne yapmalıyım?
Cevap:
Parite üzerinden Euro, Sterlin, Altın veya Gümüş.