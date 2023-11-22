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İslam Memiş'in dolar uyarısı korkuttu olay olacak tahmin! Yatırımcı altın mı almalı dolar mı?

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İslam Memiş'in dolar uyarısı korkuttu olay olacak tahmin! Yatırımcı altın mı almalı dolar mı?

Elinde dolar olanlar ne yapmalım diye merak ederken, altın yatırımcısı yeni bir alım fırsatı gelir mi diye soruyor. 2024 yılında piyasalarda neler olacak?Dolar yatırımcısı zarar mı edecek? İslam Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında çok önemli mesajlar verdi.

İslam Memiş'in dolar uyarısı korkuttu olay olacak tahmin! Yatırımcı altın mı almalı dolar mı?

Yıllardır anlatırım “Dolar bir yatırım aracı değildir” diye. Bugüne kadar olduğu gibi 2023’de de dolar biriktirenler zarar etti.
Rakamlar da öyle diyor.
Üç enstrüman üzerinden örnekleyeyim:
1 Ocak-21 Kasım arasında 10 bin lira ne olmuş?

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İslam Memiş'in dolar uyarısı korkuttu olay olacak tahmin! Yatırımcı altın mı almalı dolar mı?

1 Ocak          21 Kasım      Fark    Getiri
$ 18,70         $ 28,80                ₺ 10,10         ₺ 5.401
€ 20,03        € 31,60                 ₺ 11,57         ₺ 5.776
Altın 1.115    Altın 1.882            ₺ 767,0        ₺ 6.878

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İslam Memiş'in dolar uyarısı korkuttu olay olacak tahmin! Yatırımcı altın mı almalı dolar mı?

1. Altın
2. Euro
3. Dolar

2002-2022 yılları arasında da en az getiri dolarda idi. Dolar ile ticaret yapan, dolar getirisi olanlar için durum farklı.
Onlar doları ticari bir ödeme aracı olarak kullanıyorlar. Ancak kâr üzerinden artan bir doları biriktirmek onlar için de zarar.

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İslam Memiş'in dolar uyarısı korkuttu olay olacak tahmin! Yatırımcı altın mı almalı dolar mı?

Soru:
Elimde dolarım var, ne yapmalıyım?

Cevap:
Parite üzerinden Euro, Sterlin, Altın veya Gümüş.

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