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Arkas Spor, Neftohimik Burgas’a konuk oluyor

Arkas Spor, Neftohimik Burgas’a konuk oluyor

Arkas Spor, CEV Volleyball Cup’ta yarın Bulgar ekibi Neftohimik Burgas’a konuk oluyor. Mladost Burgas Spor Salonunda oynanacak müsabaka TSİ 20.00’de başlayacak.

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CEV Volleyball Cup 16’lı finalleri ilk maçında Arkas Spor, yarın Bulgaristan’ın Neftohimik Burgas takımıyla karşı karşıya gelecek. Mladost Burgas Spor Salonu’nda TSİ 20.00’de başlayacak mücadeleyi Lukas Kralovic (Sırbistan) ve Alexis Fuentes Barrasa (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, İzmir’deki ikinci maça avantajlı skorla çıkmak istediklerini belirterek, “Burgas’tan galibiyetle dönmek ve bir üst tur kapısını aralamayı hedefliyoruz. Tüm ekibimize başarılar diliyorum” dedi.

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