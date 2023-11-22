BIST 8.010
DOLAR 28,83
EURO 31,42
ALTIN 1.852,95
HABER /  DÜNYA

Hizbullah, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan sınırındaki 3 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Abone ol

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik saldırı ve çatışmaların bilançosu hakkında açıklama yaptı.

İsrail'in sınırdaki Yiftah ve Blida askeri noktalarının güdümlü füze ve "uygun silahlarla" vurulduğu belirtilen açıklamada, El-Rahib noktasının da yarım ton ağırlığındaki "Burkan füzesi" ile hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah, başka bir açıklamasında ise İsrail ile çatışmalarda 1 mensubunun öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısı 79'a yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'den istifa eden Yılmaz'dan Meral Akşener'e sert sözler: Bir saat dedikodu yaptı
İYİ Parti'den istifa eden Yılmaz'dan Meral Akşener'e sert sözler: Bir saat dedikodu yaptı
Kocaeli'de genç kadın dönercide yemek yerken öldürüldü
Kocaeli'de genç kadın dönercide yemek yerken öldürüldü
Tahtakale bu fotoğrafı konuşuyor! 55 bin dolar bir çuval Türk Lirası mı ediyor?
Tahtakale bu fotoğrafı konuşuyor! 55 bin dolar bir çuval Türk Lirası mı ediyor?
Albayrak Grubu'nun Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi Tanzanya'da açıldı
Albayrak Grubu'nun Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi Tanzanya'da açıldı
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Öğretmenler Günü" konseri verecek!
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Öğretmenler Günü" konseri verecek!
Muğla'da Aşık Veysel ölümünün 50’inci yılında anıldı
Muğla'da Aşık Veysel ölümünün 50’inci yılında anıldı
Eğitim verilen kadınlar kaynak ustası olarak işe alınacak!
Eğitim verilen kadınlar kaynak ustası olarak işe alınacak!
Arkas Spor, Neftohimik Burgas’a konuk oluyor
Arkas Spor, Neftohimik Burgas’a konuk oluyor
Uşak Belediyesi’nden su kesinti uyarısı yapıldı
Uşak Belediyesi’nden su kesinti uyarısı yapıldı
Zaman'ın eski yöneticilerinden firari FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı
Zaman'ın eski yöneticilerinden firari FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı
Manisa Sarıgöl'de üreticiler zeytin hasadına başladı
Manisa Sarıgöl'de üreticiler zeytin hasadına başladı
Vladimir Putin'in kayıp sevgilisiyle ilgili tartışma yaratan iddia
Vladimir Putin'in kayıp sevgilisiyle ilgili tartışma yaratan iddia