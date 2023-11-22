İYİ Parti'den istifa eden Yılmaz'dan Meral Akşener'e sert sözler: Bir saat dedikodu yaptı

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirerek, "Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi" dedi.

Abone ol

10 Kasım'da İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi. Güven, güven, güven. Kaybedilmeye görsün, geri kazanılması çok zor. Ekmeksiz kalmaya razıyım, güven kaybetmeye değilim. Akıl/ahlak yol göster" ifadelerini kullandı.

İstifa etmişti

Merkez Bankası eski başkanlarından Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu. İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden olan Yılmaz, 2018 genel seçimlerinde, Ankara milletvekili seçilmişti.

Durmuş Yılmaz, 2006 yılında atandığı Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştü.