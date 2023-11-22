Albayrak Grubu'nun Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi Tanzanya'da açıldı

İslam sanatlarının zengin mirasını sanatseverlerle buluşturmak üzere 9 yıl önce Türkiye'den yola çıkan Albayrak Grubuna ait Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi, Özbekistan ve Azerbaycan'dan sonra Tanzanya'ya konuk oldu.

Abone ol

Albayrak Grubundan yapılan açıklamaya göre, TİKA katkılarıyla gerçekleşen serginin açılışına, Zanzibar Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Mgeni Hassan Juma ve Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun yanı sıra sanatseverler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, "Tanzanya, hicri 1. yüzyıldan itibaren İslamiyet'le tanışmış olmakla birlikte, günümüzde halkın üçte birini Müslüman kesim oluşturuyor. Albayrak Grubu olarak bizlerin yegane düşüncesi, gönül bağlarının hesaplayabileceğimiz kilometrelerden çok daha uzun yollar kat edebileceği ve İslamiyet mirasına sahip çıkmak için Türkiye'nin değil Dünya'nın dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşabileceğimiz yönündedir. Bu nedenle TİKA ile güçlerimizi birleştirerek Tanzanya ile kurduğumuz güçlü iletişimi ve her geçen gün ivme kazanan ekonomik yatırımlarımızı kültür sanat faaliyetleri ile pekiştirmeyi ve buradaki Müslüman kardeşlerimizle bağlarımızı kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Hat sanatı, İslam sanatının vazgeçilmez bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Nijerya, Katar, Filistin, Endonezya, Somali, Mısır ve Umman'ın Tanzanya büyükelçileri ile TİKA Dar Es Salaam Kordinatörü Filiz Şahinci, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam ,Yeni Şafak Dijital Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Türkiye Maarif Okulu yöneticileri ve Hattat Seyit Ahmet Depeler de açılışa katılan isimler arasında yer aldı.

Sergi, 26 Kasım'a kadar Dar Es Salaam'da bulunan Rangi Gallery'de ziyarete açık olacak.