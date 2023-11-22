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Prof. Dr. Levent Eraslan: "Tiktok için acil tedbirler alınmalı"

Prof. Dr. Levent Eraslan: "Tiktok için acil tedbirler alınmalı"

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan: Tiktok kullanıcılarının çok büyük oranının 18-24 yaş grubunda olduğu ve çok farklı, değişik, absürt, sıra dışı toplum ahlak ve değerlerinin çok dışında videoları paylaştığını da görmekteyiz.

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Prof. Eraslan , Türkiye'de 30 milyon Tiktok kullanıcısının bulunduğunu belirterek, bakanlıkların acilen tedbir alması gerektiğini ifade etti. Eraslan, "Çin menşeli Tiktok adlı sosyal medya platformu, özellikle son beş yılda ülkemizde çok artan bir frekansa sahip oldu. Neredeyse 21 saat ayda, Türk insanı Tiktok kullanmakta. Bu rakamla beraber 23 saatlik Instagram'dan sonra gelen ikinci platform ve yaklaşık 86 milyonun 30 milyonu da Tiktok kullanmakta ve baktığımız zaman Tiktok kullanıcılarının çok büyük oranının 18-24 yaş grubunda olduğu ve çok farklı, değişik, absürt, sıra dışı toplum ahlak ve değerlerinin çok dışında videoları paylaştığını da görmekteyiz.

Çin'deki adı ByteDance olan bu uygulama tüm dünyada şu anda büyük bir tepki çekmekte ve özellikle hediye verilmesi, para verilmesi ve gece kontrolsüz açılan canlı yayınlarda da istenmeyen birçok davranışlar görülmekte. O yüzden ne yapmalı? Öncelikle bir dijital arkadaş olarak anne ve babaların, gençlerin, çocukların bu platformda ne yaptıklarına, dijital ayak izlerine bakmamız lazım. Mahremiyet ihlalleri, kişisel verilerin paylaşımı gibi konularda onlara eğitim vermemiz lazım. Özellikle gece 02.00-05.00 kriminal saat dilimidir. Burada çocukların yaptıklarına dikkat etmemiz lazım ve özellikle Tiktok'taki paylaşılan videoların mahremiyet ihlallerine neden olduğunu çocuklarımıza anlatmamız ve kendi Tiktok ayarlarını yapmalarını mutlaka anlatmalıyız.

Kendilerine Tiktok üzerinden gelen saldırılarda ya da herhangi bir sosyal mühendislik saldırılarında neler yapması gerektiğini de anlatmamız gerekmekte. Çünkü Tiktok üzerinden para kazanma, onaylanma, önde olma, süreç içerisinde kendini gösterme gibi motivasyonlardan ötürü insanlar çok farklı, değişik videolar çekmekte. Geçen yıllarda da video çekerken ölen çocukları da, gençleri de hatırladığımızda, bu konuda tedbir alınması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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