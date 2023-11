Van'da Gazzeli çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı.

Abone ol

Edremit Belediyesi organizasyonuyla bir araya gelen çocuklar, bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Filistinli akranları için tek yürek oldu. Edremit Seyir Tepesinde “Gazzeli Çocuklar Ölmesin” sloganıyla düzenlenen programda, umudun simgesi balonlar Gazzeli çocuklara özgürlük dilekleriyle gökyüzüne bırakıldı.



Düzenlenen programa Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, çok sayıda çocuk ve öğretmenleri katıldı. Etkinlik sonrası açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İsrail saldırıları sonucu şehit edilen çocukları anmak istediklerini belirtti. Gazze'nin 50 güne yakındır İsrail bombardımanına maruz kaldığını ifade eden Başkan Say, “Bu saldırılara Edremit'teki çocuklarla birlikte duyarsız kalmak istemedik. Okul öncesindeki yüzlerce çocuk, Gazze'deki kardeşlerini andılar. Biz saldırıların başladığı ilk günden itibaren Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmiştik.



Edremit Belediyesi olarak Türkiye’de İsrail menşeli ürünlerin boykotu çağrısını yapmıştık ki bu vesileyle de yüzlerce belediyemiz bu çağrımıza uymuştu. Tüm dünyanın gözü önünde anneler, babalar çocuklarının cenazelerini ellerinde taşıyorlar. Su yok, elektrik yok, hastaneler ise birer morga dönmüş durumdadır. İnşallah bu acılar bir an önce sona erer” dedi.