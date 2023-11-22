İSKİ son verileri paylaştı! İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı

Papa Franciscus, İsrailli ve Filistinli ailelerle bir araya geldi

İYİ Parti'den istifa eden Yılmaz'dan Meral Akşener'e sert sözler: Bir saat dedikodu yaptı

Tahtakale bu fotoğrafı konuşuyor! 55 bin dolar bir çuval Türk Lirası mı ediyor?