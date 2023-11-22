Red Bull Campus Clutch Dünya Finali başlıyor

Dünyanın en büyük üniversiteler arası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch'ın Dünya Finali, Volkswagen Arena'da başlıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 34 ülkeden 20 bini aşkın öğrencinin katıldığı Red Bull Campus Clutch Dünya Finali yarınbaşlıyor.

Dünyanın en büyük üniversiteler arası Valorant turnuvası olan organizasyonun Dünya Finali, İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleşecek. Ülke finalistlerinin Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edeceği Red Bull Campus Clutch Dünya Finali'nde çeyrek final müsabakaları oynanacak.

Gün boyunca kazanan ekipler Cuma günü final etabında şampiyon olmak için mücadele edecek.

Etkinlik kapsamında Red Bull Campus Clutch Dünya Finali'ne özel olarak bir gösteri maçı da düzenlenecek. Valorant dünyasının sevilen isimleri Red Bull oyuncusu Ferit Karakaya (wtcN), Red Bull takımı FUT Esports Valorant takımının tam kadrosu, FNATIC takımının Türk oyuncusu Emir Ali Beder (Alfajer), Cenk Erşahin (Combatry), Çiğdem Türk (ÇiğdemT) gibi isimlerin yanı sıra dünyaca ünlü Türk asıllı Valorant yayıncısı Tarık Çelik'in de aralarında bulunduğu ekip, karma takımlarda birbirlerine karşı yarışacak.

Bu yıl Intel NUC, Agon by AOC, BACKFORCE ve KFC partnerliklerinde gerçekleşen Red Bull Campus Clutch Dünya Finali'nde Türkiye'yi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Red Bull Campus Clutch Türkiye'nin şampiyonu olan "Werder Weremem" temsil edecek.

23-24 Kasım'da Volkswagen Arena'da gerçekleşecek olan Red Bull Campus Clutch Dünya Finali biletleri Biletix.com üzerinden satın alınabiliyor. Red Bull Campus Clutch Dünya Finali iki gün boyunca Red Bull Türkiye'nin Twitch kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.