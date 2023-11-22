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Galler maçında sakatlanmıştı! Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu belli oldu

Galler maçında sakatlanmıştı! Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu belli oldu

Trabzonspor, A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında deplasmanda Galler ile oynadıkları maçın 33. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Uğurcan Çakır’ın sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Trabzonspor, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın 33. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen kaleci Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili külübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla sol diz arka bölgesinde kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan kaptanımız Uğurcan Çakır’ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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