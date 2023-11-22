Destici'den 50+1 yorumu: Yerinden oynarsa Başkanlık sistemi çöker

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "50+1 şartının değişmesi isabetli olur" çıkışı tartışılmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, "50+1, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yani başkanlık sisteminin temel taşıdır. Bu taş yerinden oynarsa yeni başkanlık sistemi çöker. Binaenaleyh bu husus tartışmaya kapalı olmalıdır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "50+1 şartının değişmesi isabetli olur. Çoğunluğu alanın seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur" açıklamalarının ardıdan gündeme gelen tepkiler devam ediyor.

Son olarak, Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) de bir açıklama geldi.

Partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Mustafa Destici, 50+1 tartışmaları hakkında konuştu.

Bu taş yerinden oynarsa yeni Başkanlık Sistemi çöker

50+1, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yani Başkanlık sisteminin temel taşıdır diyen Destici, "Bu taş yerinden oynarsa yeni Başkanlık Sistemi çöker. Binaenaleyh bu husus tartışmaya kapalı olmalıdır. Yapılacak olan ise Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu’nun ivedilikle demokratikleştirilmelidir." şeklinde konuştu.

Çatışmalara son verilecek düzenlemeler yapılmalıdır

Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu’nun ivedilikle demokratikleştirilmelidir diyen Destici, "Partilere anayasaya aykırı şekilde yapılan Hazine ve Seçim Yardımı mutlaka kaldırılmalıdır. Kuvvet ayrılığı esaslı bir şekilde yerli yerinde oturtulmalı ve yargı kurumları arasındaki ilişkilerde, çatışmalara son verilecek şekilde yasal ve anayasal düzenlemeler yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Berlin ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 şartının değişmesi gerektiğini tekrarlayarak şu şekilde konuşmuştu:

"50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil."