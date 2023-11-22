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Denizlispor yeni direktörü Özcan Bizati ile antrenmanını yaptı

Denizlispor yeni direktörü Özcan Bizati ile antrenmanını yaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Denizlispor, 3 yıllık anlaşma sağladığı Teknik Direktör Özcan Bizati ile ilk antrenmanını yaptı.

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Denizlispor, Teknik Direktör Bülent Ertuğrul’la karşılıklı anlaşarak yolları ayırmasının ardından 3 yıllık anlaşma sağladığı Özcan Bizati ile yeşil sahaya erken adım attı. İmza törenin hemen ardından ilk antrenmanına çıkan Teknik Direktör Özcan Bizati, oyuncularıyla teker teker tanışarak sohbet etti. Bizati yönetimindeki ilk idman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Saha içerisine kurulu parkurlarda pas, orta ve şut organizasyonları üzerinde duran futbolcular, yarı sahadaki çift kale maçla günü tamamladı.

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