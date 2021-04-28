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Ağaoğlu: Uğurcan için 19 milyon euro verdiler, kabul etmedik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili ekibin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Bordo-Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 sonuçlanan Göztepe maçının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Abdullah Avcı'ya güvendiklerini ve Uğurcan Çakır için acele etmeyeceklerini ifade etti.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları:

"Bir Fransız, bir Alman ve bir de İngiliz kulübü olmak üzere bazı kulüpler temsilcileri vasıtasıyla yöneticilerimize başvuruda bulundu. Bir İtalyan takımı resmi teklif yaptı. Teklif, primlerle birlikte 19 milyon Euro'ydu. Ancak üst düzey bir takım olmadığı için teklifi reddettik.

"Piyasasına bakacağız"
Şu andaki fiyatı konusunda realist bir rakam söyleyemiyorum. Avrupa piyasasına çıktıktan sonra ne kadar olabileceğini bakacağız. Biz ve oyuncumuz üst düzey bir kulüple sözleşme imzalamak istiyoruz.

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