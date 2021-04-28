Akbank yılın ilk çeyreği için rekor kar açıkladı

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, yılın ilk çeyreği için 2 milyar 28 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini açıkladı. Binbaşgil, sendikasyon tutarının 675 milyon doların üstünde yenilendiğini söyledi.

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Akbank, yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 28 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Akbank'tan ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, hem dünyada hem Türkiye'de pandeminin ana gündem maddesi olduğu ve sağlık alanındaki gelişmelerin ekonomik gelişmeleri belirlediği bir dönemden geçmeye devam edildiğini belirtti.

Binbaşgil, "Türk bankacılık sektörü de bu önemli test karşısında başarılı bir sınav vermeyi sürdürüyor. Gelişmiş dijital ve teknolojik altyapıları sayesinde sürece hızla adapte olan bankalar, her türlü faaliyetini başarıyla sürdürerek sistemin işlerliğini koruyorlar. Akbank olarak biz de yıllardır çalışanlarımıza ve teknolojik altyapımıza yaptığımız kapsamlı yatırımlar sayesinde bu dönemde hizmet kalitemizi koruyarak kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zorlu süreçte de "geleceğin bankacılığı" vizyonundan ödün vermeden önemli yeniliklere imza atmaya devam ettiklerini aktaran Binbaşgil, "Ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 299 milyarı nakdi olmak üzere toplam 359 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 310 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 517 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 20 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 529 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 28 milyon TL konsolide net kar elde etti." değerlendirmesinde bulundu.

"Sendikasyon tutarımızı 675 milyon doların üstünde yeniledik"

Hakan Binbaşgil, sendikasyon kredisine bankalardan yenileme tutarlarının yüzde 126'sına karşılık gelen 792 milyon dolar tutarında rekor bir talep geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 675 milyon doların üstünde yeniledik. Böylece yenileme oranımız yüzde 107 olarak gerçekleşti. Böylesi zorlu bir ortamda bankamız, maliyetlerini Ekim 2020 işlemindeki seviyelerde tutmayı başararak sendikasyon işlemini 18 ülkeden 35 bankanın katılımıyla gerçekleştirmiş oldu. Geçtiğimiz yılın işleminde yer almayan Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan 8 yeni banka da bu işleme katıldı. Sektörümüz için referans teşkil eden bu işlemimizle Türk bankalarının sendikasyonlarının önünü de açmış olduk. Aynı zamanda sürdürülebilirlik odaklı ilk sendikasyon işlemimizle paydaşlarımız için iyi bir örnek oluşturduk. Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda sektöre öncülük eden çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Akbank'ta dönüşümü mümkün kılanlar Akbanklılar. Çalışma arkadaşlarımızı yeni yetkinliklerle geleceğe hazırlamanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu gerekliliği önceden gören bir kurum olarak sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi kurum kültürümüzün bir parçası haline getirebilmekten dolayı çok mutluyuz. Akbanklılar kişiye özel programlarla geleceğe hazırlanırken, esneklik, çeviklik, adaptasyon gibi sosyal yetkinliklerden tasarım, analitik, siber güvenlik gibi becerilere kadar birçok alanda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Kültürüne bu değeri yerleştiren bir kurum olarak bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi artık gençlerle de paylaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Akbank Gençlik Akademisi ile birlikte gençlerimizi geleceğin yetkinliklerine ve iş dünyasına bugünden hazırlamayı hedefliyoruz. İlk yılımızda ise 15 bin üniversite öğrencisine ulaşmayı amaçlıyoruz."

"Sürdürülebilirliği iş stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz"

Sürdürülebilirliği iş stratejilerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini, bütün faaliyetlerine bu hassasiyetler doğrultusunda yaklaştıklarını aktaran Binbaşgil, "Çeşitlilik ve kapsayıcılık faaliyetlerimiz ise bu yaklaşımımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Çeşitliliği ülkemizin insan potansiyelini ortaya çıkarmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Kapsayıcılığı ise yaratıcı düşünceleri ve ilham veren karakterleri bir araya getiren bir zenginlik. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla bu farkındalığa öncülük etmekten dolayı çok mutluyuz. 2021 OMFIF Cinsiyet Eşitliği araştırmasında gelişmekte olan piyasaların en iyi bankası seçilirken, cinsiyet eşitliğini taahhüt eden şirketlerin performansını ölçmek için dünya çapında yapılan en kapsamlı araştırmalardan biri olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde de yerimizi aldık. Engelli bireylerin iş hayatına katılımlarını desteklemek ve yaratacakları değer konusunda farkındalık oluşturmak adına kurulan The Valuable 500'e ise Türkiye'den katılan ilk banka ve kurum olduk. Başarılarımızda payı olan Akbanklılar başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı bir kez daha kutlar, hepsine teker teker teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.