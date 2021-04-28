BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'ye mümkün olduğunca çok aşı vermek istediklerini ancak bu aşıların önce üretilmesi gerektiğini söyledi. Şahin, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile haftalardır görüşmeler yaptıklarını anımsatarak, "İlk dozları teslim ettik. Türkiye'ye çok daha fazla göndermeyi konuşuyoruz. Her şey yolunda giderse haziranda 30 milyona kadar dozu Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz. Temmuz ve ağustosta daha fazla doz göndermeyi konuşuyoruz" dedi.

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BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya'da Yabancı Gazeteciler Cemiyetinin (VAP) çevrimiçi düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve şirketin ürettiği aşıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdikleri Kovid-19 aşısının çift mutant Hint varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı. Basın mensuplarının karşısında konuşan Şahin, "Hala Hint varyantını test ediyoruz ancak Hint varyantında daha önce test ettiğimiz ve aşımızın etkili olduğu mutasyonlar var. Bu yüzden bu varyantta da etkili olacağından eminim" dedi. Uğur Şahin, Hint mutasyonunda görülen bazı unsurların daha önceki testlerde işe yaradığını söylerken, "Aşı çok akıllı bir şekilde geliştirildi, endişelenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın virüs ile mücadelesi üzerine konuşan Şahin, "Avrupa nüfusu en geç ağustos ayında sürü bağışıklığına kavuşmuş olur" dedi.

"Türkiye'ye mümkün olduğunca çok aşı vermek istiyoruz"

Türkiye'deki durum ile ilgili bir soruya cevap veren Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'ye mümkün olduğunca çok aşı vermek istediklerini ancak bu aşıların önce üretilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile haftalardır görüşmeler yaptıklarını anımsatarak, "İlk dozları teslim ettik. Türkiye'ye çok daha fazla göndermeyi konuşuyoruz ancak bunun için üretim kapasitemizle uğraşmak lazım. Her şey yolunda giderse haziranda 30 milyona kadar dozu Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz. Temmuz ve ağustosta daha fazla doz göndermeyi konuşuyoruz" dedi.