KOCAELİ İzmit'te öz yeğeni E.A.'ya 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ferdi A.'ya 22,5 yıl hapis cezası verildi. Olayın E.A.'nın geçirdiği bir sinir krizi sırasında annesine amcası tarafından 4 yaşından beri cinsel istismara uğradığını anlatmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi.

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KOCAELİ İzmit'te E.A.'nın (16) sürekli banyoya girip saatlerce suyun altında kaldığını, akrabaları geldiğinde kendisini odaya kilitlediğini ve sınıfında erkek arkadaşları ile yan yana oturmadığını fark eden annesi onu psikoloğa götürdü. Sürekli saçlarını yolan E.A., art arda intihar girişiminde de bulununca doktor kontrolüne alındı. E.A., geçirdiği bir sinir krizi sırasında annesine amcası tarafından 4 yaşından beri cinsel istismara uğradığını anlattı. Bunun üzerine anne şikayetçi oldu. Amca Ferdi A., 2019 yılının temmuz ayında gözaltına alınıp tutuklandı.

Ferdi A. hakkında Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına Ferdi A., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlandı. Son sözü sorulan Ferdi A., "E.A.'nın iddia ettiği eylemlerden bir tanesini ispatlamasını istiyorum. Ayrıca ben pazarcıyım. Çevremde hiç kimse bu şekilde bir eylemde bulunacağımı tahmin edemez. Bu şekilde tarafıma atılmış bir itham da yoktur. Adalete güveniyorum" dedi.