Fatih Karagümrük'e konuk olan Antalyaspor puanı uzatmada kaptı
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Fatih Karagümrük, bu sonuçla 51 puana yükselirken; Antalyaspor puanın 43'e çıkardı.Abone ol
13. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan hızla depar atan Lens ceza sahası içine girdiği gibi yerden topu sert ortaladı. Eren Albayrak topu uzaklaştırmak isterken kendi filelerine gönderdi: 1-0
24. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Bartolicci'nin topuğuyla verdiği şık pasta Borini savunmanın arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yaptığı sert vuruşa Boffin müdahale etmeyi başarsa da seken topa tekrar çizgi üstünde dokunan Borini meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 2-0
34. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan depar atarak hızla ceza sahasına giren Hamilton, Ndao'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Fredy, kalecinin sağına doğru vurarak penaltıyı gole çevirdi: 2-1
90+4. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skoru eşitledi. Nuri Şahin'in orta sahaya yakın bir noktadan içeriye doğru gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Fredy bir anda sağ çaprazda boş kaldı. Fredy'nin bekletmeden yerden ortasında topla buluşan Amilton meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-2
Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Fatih Karagümrük: 2 - 2 :Antalyaspor
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 46 Roco), Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 73 Muhammed Pehlivan), Biglia, Bertolacci (Dk. 87 Aksel Aktaş), Ndao, Efe Tatlı (Dk. 63 Castro), Lens (Dk. 73 Salibur), Borini
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm (Dk. 80 Ali Eren İyican), Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Drole (Dk. 42 İmeri), Orgill (Dk. 84 Mert Yılmaz)
Goller: Dk. 13 Eren Albayrak (KK), Dk. 24 Borini (Fatih Karagümrük), Dk. 34 Fredy (P), Dk. 90+4 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Ufuk Akyol, Dk. 90 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 49 Bertolacci, Dk. 62 Roco, Dk. 87 Zukanovic, Dk. 89 Salibur, Dk. 89 Castro (Fatih Karagümrük)