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Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in yolundan gitmeye hazırlanıyor!

Lille forması giyen 35 yaşındaki oyuncu, beslenmesinden antrenman programına tüm gününü planlı yaşıyor.

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Milli futbolcu, bu sezon Lille'de gösterdiği performans ile kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Bu sezon Lille forması ile ligde 24 maça çıkan Burak, 12 gol ve 5 asistle oynuyor. Attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında tutan Burak'ın hedefi, futbol hayatını 40 yaşına kadar sürdürmek.

Golcü oyuncu, bu hedefi doğrultusunda yaşamaya da özen gösteriyor. Beslenme alışkanlıklarını değiştiren Burak, son 4 yıldır şekerli gıda tüketmiyor. Uyku düzenine dikkat eden milli futbolcu, bireysel kondisyoneri ile her hafta özel antrenmanlar yapıyor. 

Lille ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 35 yaşındaki golcü, Kuzey Amerika Ligi MLS'den teklif aldı.

Burak Yılmaz, Amerika'ya transfer olması halinde 2000'li yılların efsaneleri İbrahimoviç, Rooney ve Henry gibi isimlerin ayak izlerini takip edecek.

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