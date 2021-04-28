29 Nisan Perşembe 19:00'da (yarın) başlayacak tam kapanma dönemine yönelik metro seferlerinde düzenleme yapıldı. Buna göre Metro, kısıtlama dönemi süresince 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklı seferlerle hizmet verecek.

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İstanbul'daki metro seferlerinde 'tam kapanma' düzenlemesine gidildi. Açıklama Metro İstanbul'un resmi internet sitesinde yer aldı. Buna göre; sefer aralıkları 15 dakika olacak şekilde, metro hatları 06.00-21.00 saatleri arasında çalışacak.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır."

Kısıtlama süresince hizmet verecek hatlar:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatların hizmet vermeyeceği belirtilirken 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarda işletmenin devam edeceği paylaşıldı.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik