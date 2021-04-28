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CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 128 bin TL'lik manevi tazminat davası

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Be ahlaksız, be edepsiz" ifadesi nedeniyle 128 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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CHP'li Altay katıldığı bir televizyon kanalında "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kendisine yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle tazminat davası açtı.

Erdoğan, geçen haftaki parti grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunurken Altay’a yönelik olarak "Be ahlaksız, be edepsiz" ifadesini kullanmıştı.

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanmadığı sözler üzerinden kendisini kamuoyu önünde hedef göstererek açıklama yapmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Şimdiye kadar Türk milletine hep doğruları söyledik. Anlıyorum ki doğruları duymak birilerini rahatsız ediyor. Öylesine rahatsız olmuş ki, katıldığım televizyon programındaki konuşmamı çarpıtıyor. Açıkça beni hedef göstererek ağır hakaretlerini birkaç defa tekrarlıyor" diye konuşan Altay, kimsenin seçilmiş bir milletvekiline hakaret etme hakkı bulunmadığını vurguladı.

Cumhuriyet'in haberine göre avukatları tarafından hukuki hazırlıkların tamamlandığına dikkat çeken Altay, "Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, 128 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık.  Erdoğan, '…benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor' dedi. Benim böyle bir sözüm, böyle bir ifadem yok. TV kayıtlarını izleyen herkes bunu açıkça görecektir. Mahkemenin de göreceğine inanıyorum. Hiç kullanılmayan bir ifade ile ilgili olarak, Erdoğan, 'ahlaksız, edepsiz' diyor" dedi.

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