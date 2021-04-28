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Anneler Günü'nde çiçekçi dükkânları kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır?

Vaka sayılarını düşürmek için Türkiye 17 günlük bir kapanma süreci yaşayacak. 29 Nisan'da başlayacak tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Peki Anneler Günü nedeniyle çiçekçi dükkânları kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır?

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17 gün sürecek olan tam kapanma yarın, yani 29 Nisan perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Bazı durumlarda vatandaşlar yasaklardan muaf olacak. Bunlardan biri de seyahat izin belgesi olan vatandaşların seyahat edebilmesi oldu. Anneler Günü nedeniyle çiçekçi dükkânları kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır?

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek vevatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir.

Anneler Günü ne zaman: 2021 yılında mayıs ayının ikinci pazarı 9 Mayıs 2021 Pazar günü olacak. Dolayısıyla Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak.

Bu gün aynı zamanda Ramazan ayın içerisine denk gelecek. 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olarak idrak edilecek. Kadir Gecesi’nden bir gün sonra da Anneler Günü kutlanacak. Anneler Günü’nden 4 gün sonra da Ramazan Bayramı başlayacak. Mayıs ayının ilk günlerinde önemli günler peş peşe idrak edilmiş olacak.

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