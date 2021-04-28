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Irak'ın kuzeyinde komandolar her taşın altına bakıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, bölgede teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınları tespit ve imha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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Bakanlığın, Twitter hesabı ve internet sitesinden yapılan paylaşımda, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.

Tespit edilen terör hedeflerinin hem havadan hem de karadan vurulduğu bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hava hücum harekatlarıyla bölgeye indirilen komandolarımız da adım adım terör temizliği gerçekleştiriyor. Adeta her bir taşın altına bakan Mehmetçiklerimiz, teröristlere ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı da imha çalışmaları gerçekleştiriyor. Bölgede görev yapan METİ timlerimiz, gece gündüz demeden aralıksız gerçekleştirdikleri arama tarama faaliyetleriyle teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları imha ediyor."

Bakanlık, ele geçirilen mayın, mühimmat ve EYP'lerin görüntülerini de paylaştı.

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