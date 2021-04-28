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CHP'li meclis üyesi Ali Gürsu Ergene yaşam savaşını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde koronavirüse yakalanan belediye meclis üyesi Ali Gürsu Ergene (55), hayatını kaybetti.

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Saray Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Ali Gürsu Ergene’nin, yaklaşık 10 gün önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Ergene, nefes almakta güçlük çekince Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı. Ergene, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İlçede muhasebecilik yapan evli ve 2 çocuk babası Ergene'nin ölümü ailesi ve sevenlerini üzdü.

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