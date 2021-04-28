Hindistan kabusu yaşıyor! Ülkede Kovid-19 vakası ve ölü sayısı en üst seviyede

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor. Ülkede vaka sayılarındaki tırmanış sağlık sistemini çökme noktasına getirdi, hastanelerde yatak, oksijen ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.

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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 360 bin 960 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 293 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 17 milyon 997 bin 267'ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 201 bin 187'ye ulaştı.

Salgında ikinci ve daha büyük yeni dalga

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da günlük vaka sayısı yıl içinde giderek artarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmıştı. Salgının dönemsel zirve noktası olan bu tarihten itibaren günlük vaka sayıları aşağı yönlü seyre geçmiş, sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Hindistan, 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin ve 21 Nisan'da 300 bini üzerine çıktı.

Günlük vaka sayısı 6 gündür 300 binin üzerinde seyrediyor.

Vaka artışıyla orantılı olarak virüse bağlı ölümler de arttı. 20 Nisan'da 2 binin üzerine çıkan virüse bağlı günlük can kaybı sayısı, 27 Nisan itibarıyla 3 bini aştı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'daki tırmanış, salgının dünyadaki seyri açısından endişelere yol açıyor.

Kovid-19 verilerini derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, ABD'nin ardından dünyada en fazla vakanın tespit edildiği 2'nci, ABD, Brezilya ve Meksika'nın ardından en fazla ölümün kaydedildiği 4'ncü ülke konumunda bulunuyor.

İyileşenlerin sayısının 14 milyon 817 bin 371'e ulaştığı ülkede, 2 milyon 978 bin 709 kişinin tedavisi sürüyor.

Sağlık sistemi çökme noktasında

Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek, sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastanelerdeki doluluk nedeniyle binlerce hasta kapıdan geri çevriliyor. İnsanlar yakınlarını tedavi ettirebilmek için sosyal medyadan çağrılar yapıyorlar.

Oksijen temin edilmesinde sıkıntılar hastalar sokaklarda can veriyor. Birçok hastanenin tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle alarm verdiği Yeni Delhi'de, Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, diğer eyaletlerin başbakanlarından yardım istemişti.

Krematoryumlarda yer kalmaması nedeniyle ölüler kentlerdeki geçici mekanlarda yakılıyor.

Uygulanan aşı sayısı 147 milyonu aştı

Öte yandan yaygın aşılama kampanyası henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 147 milyon 827 bin 367 doza ulaştığını duyurdu.

Aşılamanın virüsün yayılmasını durdurmada daha etkili olabilmesi için şu ana kadar aşılama kapsamına alınmayan 18-45 yaşlarındaki nüfusun 1 Mayıs'tan itibaren aşılanmasına başlanması planlanıyor.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Başkent Yeni Delhi'de 23 Nisan'da test edilen kişilerin pozitif çıkma oranının yüzde 36,24'e kadar çıktığı bildirildi. Oran, yaklaşık 1 ay önce yüzde 3'ün altındaydı.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.

Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

Hükümet yeni bir kapanmadan yana değil

Öte yandan Başbakan Narendra Modi, ekonomik toparlanmaya zarar vereceği endişesiyle vaka artışını önlemek için ülke genelinde yeni bir kapanmaya gidilmesine sıcak bakmıyor. Vakaların yoğun olduğu Maharaştra eyaleti ile başkent Yeni Delhi ve çevresinde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanırken ülke çapında bir yasak henüz ufukta görünmüyor.