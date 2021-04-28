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Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller! Fahrettin Koca duyurdu

Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan iller; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerse Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.

Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşıma göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller şu şekilde; 100 bin nüfusa karşılık gelecek şekilde vaka sayısı en çok artan iller; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak kayda geçti. Çok azalan illerse Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.

Sürpriz toplantı kararı
Öte yandan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Saat 16.30'da toplanması beklenen kurulun, aşılama sürecini görüşmesi bekleniyor.  Toplantının ardından Bakan Koca, saat 18.00’de canlı açıklama yapacak.

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