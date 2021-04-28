Kreşler kapalı mı tam kapanmada kreşler açık olacak mı son haber

Vakaların artmasının ardından tam kapanma kararı çıktı anaokulu ve kreşlerin kapatıldığı, eğitime online olarak devam edileceği duyuruldu. Çocuğunu anaokulu ya da kreşe yollayan vatandaşların ise kafası karışık. Anaokulları ve özel kreşler kapatıldı mı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istisna olabilir dedi.

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Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında 17 gün tam kapanma yaşayacak. Tam kapanma 29 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kreş, anaokulu, bakım evleri gibi okul öncesi kurumlarının da kapalı olacağını eğitimin online olarak devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son açıklama ile istisna olabilir, kreş ve anaokullarının durumu değerlendirilecek dedi. Peki kreş ve anaokulları yarından itibaren kapanacak mı, açık mı kalacak?

Kreşlerde istisna olabilir: Kreş ve anaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile kapatıldığını belirten Soylu, kamuda ise 10 yaş altında çocuğa olanlara izin verildiğini anımsatarak, "Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmak istiyoruz" diye konuştu. Soylu, özel sektör çalışanı ailelerin çocuklarını nereye bırakacaklarına ilişkin de ilgili bakanlıkların bir değerlendirme ortaya koyacaklarını söyledi.