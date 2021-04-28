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Gaziantep'te 23 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

GAZİANTEP'te, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Sefa Ozan Soylu (23), hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde İslahiye-Hassa karayolunun 12’nci kilometresinde Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden A.B. yönetimindeki 27 GA 017 plakalı kamyonet, Sefa Ozan Soylu yönetimindeki 27 AFE 987 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Soylu yaralandı.

Çağırılan ambulansla Soylu İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Şehitkâmil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Sefa Ozan Soylu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Soylu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü A.B. gözaltına aldı.

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