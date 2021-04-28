Süper Lig'in 38. haftası alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Kayserispor, konuk ettiği Denizlispor'u 6-3 yendi. Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile ilk maçını kazanan Kayserispor, bu sonuçla puanını 38'e çıkardı. Yoluna Ali Tandoğan ile devam eden Yalçın Koşukavak'ın eski takımı Denizlispor ise 28 puanda kaldı.

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18. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Kvrzic'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden İlhan Parlak, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldı. İlhan Parlak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

26. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kvrzic ile verkaç yapan Avramovski, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. İlk anda Avramovski'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal eden maçın hakemi Özgür Yankaya, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine golü verdi: 2-0

31. dakikada Yukatel Denizlispor golü buldu. Hasan Ayaroğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Sagal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

41. dakikada konuk ekip sahada 10 kişi kaldı. 37'nci dakikada ilk sarı kartını gören Murawski, Pedro Henrique'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+5. dakikada Hes Kablo Kayserispor, skoru 3-1'e getirdi. İlhan Parlak'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Avramovski kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

51. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Lennon'un ortasında ön direkteki Paz'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-1

60. dakikada Kayserispor skoru 5-1'e getirdi. Sağ kanattan Lennon'un ceza alanına ortasında altıpas içerisinde İlhan Parlak meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu.

81. dakikada Denizlispor maçtaki ikinci golünü buldu. Recep Niyaz'ın uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Doğan Alemdar sağına uzanarak son anda topu çeldi. Dönen topu iyi takip eden Mesanovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-2

90. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Kayserispor yarı alanının ortalarından sağ taraftan Ali Yavuz Kol'un kullandığı serbest atışta ön bölümde kafalardan seken topu arka direkte Sakıb Aytaç sert bir vuruşla filelere yolladı: 5-3

90+5. dakikada Kayserispor skoru 6-3'e getirdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Melih Okutan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 6-3

Karşılaşma Kayserispor'un 6-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor: 6 - 3 :Denizlispor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Özgür Yankaya, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay (Dk. 77 Yasir Subaşı), Sabovic, Muhar, Lennon (Dk. 77 Ramazan Civelek), Avramovski (Dk. 77 Emre Demir), Pedro Henrique (Dk. 64 Melih Okutan), İlhan Parlak (Dk. 64 Alibec)

Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Fabiano, Oğuz Yılmaz (Dk. 6 Özer Özdemir), Muhammet Özkal, Sakıb Aytaç, Dossevi (Dk. 46 Ali Yavuz Kol), Murawski, Bakalorz (Dk. 80 Recep Niyaz), Sagal (Dk. 70 Görkem Can), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Mesanovic), Rodallega

Goller: Dk. 18 ve 60 İlhan Parlak, Dk. 26 ve 45+5 Avramovski, Dk. 51 Paz, Dk. 90+5 Melih Okutan (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 31 Sagal, Dk. 81 Mesanovic, Dk. 90 Sakıb Aytaç (Yukatel Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 41 Murawski (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Muhar (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 43 Rodallega, Dk. 54 Bakalorz, Dk. 79 Ali Yavuz Kol, Sakıb Aytaç (maç bitiminde) (Yukatel Denizlispor)