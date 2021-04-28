Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe deplasmanında 1-0 yenik duruma düşen ve 10 kişi kalan Trabzonspor, bir puanı son dakikalarda bulduğu golle kurtardı. Göztepe, bu sonucun ardından 48 puanla 10. sıraya yerleşirken; Trabzonspor ise 64 puanla kendisine 4. sırada yer buldu.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. İki takımın da 10 kişi kaldığı karşılaşma 1-1 sona erdi.

Göztepe, 45+1'de Jahovic ile öne geçerken; 88'de Ekuban'ın attığı gol, Trabzonspor'a beraberliği getirdi. Trabzonspor, Berat Özdemir'in 67'de doğrudan kırmızı kart görmesiyle; Göztepe de Nwobodo'nun 90'da ikinci sarı kartını görerek oyundan atılmasıyla mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.

Bu sonucun ardından Göztepe, 48 puanla 10. sıraya yerleşirken; Trabzonspor ise 64 puanla kendisine 4. sırada yer buldu. Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, haftayı bay geçecek.

Maçtan önemli dakikalar

6. dakikada sağ kanattan Soner'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Kerim'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

13. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

28. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

29. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Soner'in güzel pasında topla buluşan Jahvovic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

45+1. dakikada Diabate'nin rakibinden kaptığı topu gönderdiği Adis Jahovic savunma oyuncularına rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0

Müsabakanın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde bitirdi.

67. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Fousseni Diabate'ye yaptığı faulün ardından Berat Özdemir direkt kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.

83. dakikada sağ kanattan Halil'in ortasında Jahovic'in kaleye göndermek istediği topu kaleci Uğurcan uzaklaştırdı.

88. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Ekuban müsait durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Brown Ideye'nin yaptığı vuruşt, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Nwobodo yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Göztepe: 1 - 1 :Trabzonspor

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Dk. 89 Esiti), Nwobodo, Cherif Ndiaye (Dk. 79 Tripic), Diabate (Dk. 79 Zulj), Jahovic (Dk. 89 Brown Ideye)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 83 Yusuf Sarı), Vitor Hugo (Dk. 63 Abdülkadir Ömür), Hosseini, Marlon, Ekuban, Baker, Berat Özdemir, Nwakaeme (Dk. 90+1 Flavio), Bakasetas, Djaniny

Goller: Dk. 45+1 Jahovic (Göztepe), Dk. 88 Ekuban (Trabzonspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 67 Berat Özdemir (Trabzonspor), Dk. 90 Nwobodo (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Nwakaeme, Dk. 90+2 Marlon (Trabzonspor), Dk. 40 Kerim Alıcı, Dk. 41 Diabate, Dk. 50 Atınç Nukan (Göztepe)