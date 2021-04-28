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İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor: MHP'ye geçtiler

Manisa Alaşehir'de İYİ Parti ilçe başkanı ve 14 yönetim kurulu üyesinin ardından partilerinden istifa eden 120 kişinin daha MHP'ye geçtiği belirtildi.

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Sabah saatlerinde Alaşehir İlçe Başkanı Cihan Yıldırım ve 14 parti yöneticisi, İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye katılmıştı.

İYİ Parti Alaşehir ilçe başkanlığındaki yaprak dökümü sürüyor. Alaşehir'de 120 İYİ Partili'nin MHP'ye geçtiği açıklandı. MHP Alaşehir İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede partilerinden istifa edenlerin MHP'ye katılımlarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Şu ana kadar kendi partilerinden istifa ettikten sonra MHP'ye katılan kişi sayısı 135'tir. Ayrıca partimize katılımlar devam etmekte olup güncel sayılar partimizce belirli aralıklarla açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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