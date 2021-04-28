Türkiye 28 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 39.398'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 2728'i semptomatik olmak üzere 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26'ya yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 341 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 45 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 45 bin 198 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi. Toplam test sayısı 46 milyon 718 bin 604'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 558 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu.

Dünkü vaka sayısı 43 bini geçmişti

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 346 kişi hayatını kaybederken, 2703'Ü semptomatik olmak üzere 43 bin 301 yeni vaka tespit edilmişti.