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Kocaeli'de evin gizli bölmesinde saklanan 2 kadın yakalandı

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi yakalanırken; 2 kadın, evin gizli bölmesinden çıktı.

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KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Haklarında arama kararı bulunan 19 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Operasyonda en ilginç anlar ise İzmit'te bir eve yapılan baskın sırasında yaşandı. Sabahın erken saatlerinde yapılan baskında 2 kadını yakalamak için evde arama yapılırken koltuk çekildiğinde ortaya çıkan gizli bölme fark edildi. Duvar kağıdı kaplı kapağın açılmasıyla içeride bulunan kadının çıkması istenildi. Polis, dışarı çıkan kadına, "Güzel yer yapmışsın kendine. İçeride başka kimse var mı?" diye sorarken; kadın ise içeride kimse olmadığını belirtti. Polis, içeri baktığında diğer kadının da orada olduğunu belirledi ve çıkmasını istedi. 2 kadın da gözaltına alındı.

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