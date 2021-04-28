Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Kanada'nın yerine 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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Formula 1'den yapılan açıklamada; bu sezonun takviminde yer alan 7. yarış Kanada Grand Prix'sinin yerine Türkiye Grand Prix'sinin dahil edildiği belirtildi.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan seyahat kısıtlamaları ve ülkeye girişte uygulanan 14 günlük zorunlu karantina süresi sebebiyle bu yönde bir karar alındığı ve 11-13 Haziran'daki yarışların İstanbul'da düzenleneceği ifade edildi.

İstanbul, 6 Haziran'da Bakü yarışı gerçekleştirileceği için Montreal'in yerini alma konusunda en ideal adaydı ve beklendiği üzere Formula 1'in tercihi Türkiye oldu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Formula 1'in başkanı ve üst yöneticisi (CEO) İtalyan Stefano Domenicali, "Kanada'da bu sezon yarış olmaması üzücü ama geçen yıl çok zevkli bir yarışa sahne olan Türkiye'nin yeniden 2021 takviminde yer alması çok heyecan verici. Taraftarların bu sezon başındaki heyecanlı yarışlardan zevk aldığını biliyorum. Türkiye, heyecanlı mücadelelere sahne olacak harika bir piste sahip" ifadelerini kullandı.