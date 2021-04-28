BIST 1.386
DOLAR 8,22
EURO 9,94
ALTIN 468,72
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Honda modelleri ile gücünüzü keşfedin

İGA'dan tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarı

Anadolu Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta yurt dışına çıkmayı ya da yurt dışından gelmeyi planlayan yolculardan seyahat izin belgesi istenmeyeceği açıklandı.

Abone ol

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta yurt dışına çıkmayı ya da yurt dışından gelmeyi planlayan yolculardan seyahat izin belgesi istenmeyeceğini duyurdu.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir. Yurt dışından gelecek veya yurt dışına seyahat planı olan yolcularımız, izin belgesi gerekmeksizin varış ülkesi şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir."

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor: MHP'ye geçtiler
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aşı zirvesi!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi
Türkiye Grand Prix'si Formula 1'in bu sezonki takvimine dahil oldu
Göztepe'ye konuk olan Trabzonspor puanı son dakikalarda kurtardı
Türkiye'ye ne zaman aşı gönderilecek? Uğur Şahin açıkladı
Kocaeli'de öz yeğenine istismarda bulunan amcaya 22,5 yıl hapis cezası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması
Fatih Karagümrük'e konuk olan Antalyaspor puanı uzatmada kaptı
Yorumlar