KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'deki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında BM Genel Sekreteri Guterres'e çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu.

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İSVİÇRE'nin Cenevre kentinde devam eden 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneriyi BM Genel Sekreteri Guterres'e sundu.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, konferansın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının çözüm önerisini Guterres'e sundu.

"Kıbrıs Türk tarafının sürdürebilir bir anlaşma için önerisi" başlığıyla sunulan öneride, şu ifadeler yer aldı:

"Kıbrıs Türk önerisinin özü, Kıbrıs Türk halkının özünde var olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tanınmasıdır ve bu yolla Ada'daki iki mevcut Devlet arasında bir iş birliği ilişkisi kurulabilir. Bu, gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüme doğru sonuç odaklı ve belli bir zaman aralığını kapsayan müzakerelerin yolunu açacaktır."

Öneride, "devletin tüm niteliklerine sahip olan Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafının sahip olduğu ve şu anda kullanmakta olduğu aynı haklara ve statüye sahiptir." vurgusu yapıldı.

Cenevre'deki toplantıların, sadece Kıbrıs Türk halkına karşı yapılmaya devam eden büyük bir adaletsizliği gidermek için değil, aynı zamanda sürdürülebilir çözüm yolunda başarısızlığın temel nedenlerini ortadan kaldırmak için gerekli adımları atmak için tarihi bir fırsat olduğunun altı çizildi.