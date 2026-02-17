BIST 14.300
HABER /  EKONOMİ

Züber kimin? Sahibi Murathan Kurt ile Nailcan Kurt uyuşturucudan gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu operasyonları kapsamında bu sabah 17 ünlü isim gözaltına alındı. Bu isimler arasında iş dünyasından 2 isim de bulunuyordu. Bu isimler ünlü gıda markası Züber'in sahipleri oldu. Züber'in sahipleri Murathan Kurt ile Nailcan Kurt uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Karar çıkarılanlardan 17'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Züber isimli ünlü markanın ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt'un da olduğu öğrenildi. 

Züber'in ortakları Kurt kardeşler
Nailcan Kurt, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaparken, Muratcan Kurt ise şirkette yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor. 

2017 yılında Nailcan Kurt, Raşit Müftüoğlu ve Murathan Kurt tarafından İstanbul’da kurulan Alterna Gıda altındaki Züber’in yatırımcıları arasında Türkiye’nin en büyük özel sermaye fonu Turkven var. Züber markası sağlıklı atıştırmalık imajıyla yola çıktı ve çok hızlı büyüdü. Reklamlarında Kerem Bursin gibi ünlü isimler yer aldı. “Gerçek Atıştırmalık” sloganıyla çekilen bu reklam Ülker’in ‘haksız rekabet’ şikayeti üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. 

Hasan Can'ın sponsoru
Züber markası geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" programının sponsoru. Hasan Can Kaya gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nda verdiği testler negatif çıkmıştı.

