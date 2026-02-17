BIST 14.299
İçişleri Bakanı Çiftçi'den Meclis'teki yemin kavgasına tepki

Yemin töreni öncesinde yaşanan Meclis gerginliğine tepki gösteren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Muhalefetin tavrı Gazi Meclis'ine yakışmadı." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni görevindeki ilk resmi programını gerçekleştirdi. Sözlerine görevi devraldığı Ali Yerlikaya teşekkür ederek başlayan Bakan Çiftçi Valiler Buluşması Programındaki açıklamalardan öne çıkanlar:

 “Türkiye hepimizin ortak vatanıdır. Her birimiz inanıyorum ki bu vatan aşkla bağlıyız. Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis’imizin mehabetine yakışmamıştır. Milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş bizim ölçümüz ve prensibimiz olacaktır. Sabote edenlere izin vermeyeceğiz. Milletvekillerimiz yapılanları tasvip etmediklerini olaydan sonra da açıklamıştır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

 Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz.

Uyuşturucu, organize suçlar, kumar ve bahisle ilgili mücadelemiz hız kesmeden sürecek."

