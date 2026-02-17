Şişecam'ın 2025 yılı net satışları 225 milyar lira oldu

Şişecam, 2025 yılında 225 milyar lira net satış elde ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Şişecam'ın bu dönemde toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 59,34, toplam yatırımları 35,8 milyar lira, ihracatı ise 938 milyon dolar oldu.

Bu dönemde 5,6 milyon ton cam üreten şirket, 4,3 milyon ton soda külü ve 4 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. Şirket, geçen yıl 225 milyar lira net satış elde etti.

"FAALİYET KARLILIĞIMIZI ARTIRMAYA ODAKLANDIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, 2025'in, küresel makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin üretimden ticarete ekonominin tüm alanlarında etkisinin hissedildiği zorlu bir yıl olduğunu belirtti.

Küresel ölçekte koruyucu tedbirlerin ön plana çıktığı dönemde üretim dengelerinin değiştiğini, tedarik zincirinde risklerin arttığını ve öngörülebilirliğin azaldığını aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Bu durum, yatırım kararları ve ticaret hacimleri üzerinde tüm dünyada hissedilen bir baskı oluşturdu. Süregelen bu tabloya rağmen 2025 yılında cam ve soda külü sektörlerinde sınırlı da olsa toparlanma gerçekleştiğini ifade etmek mümkün. Talepte devam eden zayıflık ve mevcut kapasite fazlalarının hem cam hem de soda külü alanlarında fiyatlamayı baskılamaya devam ettiğini gördük. Bu koşulların ortaya koyduğu zorluklara rağmen faaliyet karlılığımızı artırmaya, sürdürülebilir büyümeye, yatırımlarımızı aksatmadan sürdürerek tamamlamaya ve marka değerimizi artırmaya odaklandık. Ürün kalitemiz, coğrafi çeşitliliğimizin sunduğu esneklik, küresel marka gücümüz, köklü kültürümüz ve iş alanlarımızdaki uzmanlığımızla çalışanlarımızın gayreti, belirsizliklerin yüksek olduğu 2025 yılında Şişecam'a önemli bir finansal ve operasyonel dayanıklılık sağladı."

Yücel, geçen yıl daralan marjların dengelenmesi adına sıkı maliyet kontrolü ve verimlilik artışı çalışmalarını ele aldıklarını, verimlilik odaklarını daha sistematik bir yapıya taşımak amacıyla kapsamlı bir yönetim inisiyatifi başlattıklarını ifade etti.

Nakit akış kapasitelerini artırma ve mali yapılarını güçlendirme hedefleri doğrultusunda, yıl boyunca üretim maliyetlerini kontrol altına aldıklarına ve bakım planlarını optimize ettiklerine değinen Yücel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda güncellediğimiz soğuk tamir programları, fırınlarımızın daha etkin kullanılması açısından önemli kazanımlar sağladı. Kuzey İtalya'daki düz cam üretim tesisimizin soğuk tamirini öne çekmemiz üretim ve maliyet dengesini daha etkin yönetmemizi desteklerken, diğer fırınlarımızda revize edilen bakım periyotları operasyonel karlılığımızı artırdı. 2025, Şişecam'ın dijital dönüşüm süreçlerinde de kritik bir yıl oldu. Dijital dönüşüm projelerimizi tamamladığımız ve veriyi uçtan uca süreçlerimize entegre ederek katma değere dönüştürme imkanını sağladığımız bu yılda, teknolojik altyapımızı köklü bir şekilde güncelledik ve verimliliğimizi maksimize etmek amacıyla yapay zeka yetkinliklerini bu yapı üzerinde inşa etmeye başladık. Eş zamanlı olarak güncellediğimiz organizasyonel yapılanmamız ve müşteri odağında şekillendirdiğimiz iş modelimizin de hedeflediğimiz dijital yetkinliklerle çok daha yüksek katma değer sağlamasını öngörüyoruz."

"ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

Yücel, yıl boyunca stratejik öncelikleri doğrultusunda üretim kabiliyetlerini, teknoloji altyapılarını ve coğrafi çeşitliliklerini destekleyen önemli adımlar attıklarını, Avrupa'daki mimari cam yapılanmalarını pazar koşullarına uyarladıklarını, Tarsus'taki buzlu cam fırını ve enerji camı işleme hatlarını devreye alarak katma değerli ürün kapasitelerini artırdıklarını, Denizli'deki cam ev eşyası üretimini Kırklareli'ne taşıyarak daha entegre ve sürdürülebilir bir yapı oluşturduklarını aktardı.

Bu yıla da sürdürülebilir büyümeye destek olacak şekilde başladıklarını belirten Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Şubat ayında Avrupa'daki ilk cam ambalaj yatırımımız Macaristan Kaposvar tesisimizin ilk fırınını ateşledik. Bulgaristan'daki düz cam tesisimizde yıllık 6 milyon metrekare kapasiteli, İtalya San Giorgio di Nogaro'daki tesisimizde ise yıllık 6,5 milyon metrekare kapasiteli iki kaplamalı cam hattı devreye aldık. Yine yılın ilk çeyreğinde devreye alacağımız Tarsus düz cam fırını yatırımımızla ürün çeşitliliğimizi artırdık. Bu hamle, operasyonel esneklik ve AR-GE çalışmalarımız için bize daha geniş bir hareket alanı sunacak. 2026 başında İngiltere'deki yüzde 100 bağlı ortaklığımız aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki Eurobond ihracı, 1,7 milyar dolar taleple tamamlandı. Ekim ayında Uluslararası Finans Kurumu işbirliğiyle sağlanan uzun vadeli finansman paketi ise düz cam ve enerji camı yatırımlarımızın desteklenmesi, borç vade yapısının dengelenmesi ve sürdürülebilirlik hedeflerimizin güçlendirilmesi açısından stratejik öneme sahip bir adım oldu."

Can Yücel, sadeleşme ve verimlilik odağında atıl durumdaki taşınmazlarını da ele aldıklarını, operatif olmayan gayrimenkuller için oluşturdukları satış planı ve değerli maden portföylerinin etkin şekilde yönetilmesi kapsamında attıkları adımların likiditeyi yıl içerisinde desteklediğini ve bu durumun, 2026'da da bütçelerine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Şişecam'ın, kesintisiz ve sürdürülebilir gelişim yaklaşımıyla bu yıl da faaliyetlerini inovasyonla destekleyeceğine işaret eden Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaliteyi ve müşteri güvenini her zaman önceliklendirerek, yüksek bir disiplin ve titizlikle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Camın tüm alanlarında faaliyet gösteren tek küresel oyuncu olarak, finansal gücümüzü muhafaza etmeye öncelik vererek, katma değerli ürünlere odaklanarak ve enerji verimliliği sağlayan teknolojilere yatırım yaparak ülkemiz ve paydaşlarımız için değer üretmeyi ve Şişecam markasını küresel ölçekte güçlendirmeyi sürdüreceğiz."