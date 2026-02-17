Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest maçında Sandro Schärer düdük çalacak.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak.
İki ayaklı eleme sistemiyle oynanacak eşleşmenin açılış karşılaşması İstanbul'da yapılacak. Kritik mücadeleye Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.
Zorlu karşılaşmanın hakemi de açıklandı. UEFA'dan yapılan duyuruda Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesini hakem Sandro Schärer'in yöneteceği belirtildi.
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat 2026 Perşembe günü TSİ 23.00'te City Ground'da oynanacak.