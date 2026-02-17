BIST 14.299
DOLAR 43,73
EURO 51,83
ALTIN 6.915,72
HABER /  SPOR

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest maçında Sandro Schärer düdük çalacak.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak.

İki ayaklı eleme sistemiyle oynanacak eşleşmenin açılış karşılaşması İstanbul'da yapılacak. Kritik mücadeleye Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu - Resim: 0

Zorlu karşılaşmanın hakemi de açıklandı. UEFA'dan yapılan duyuruda Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesini hakem Sandro Schärer'in yöneteceği belirtildi. 

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat 2026 Perşembe günü TSİ 23.00'te City Ground'da oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı Gürlek'ten yargı teşkilatına mesaj
Adalet Bakanı Gürlek'ten yargı teşkilatına mesaj
Lassa ateşi salgını! 5 haftada 31 kişi öldü
Lassa ateşi salgını! 5 haftada 31 kişi öldü
İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu Cenevre'de başladı
İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu Cenevre'de başladı
AK Partili isim açıkladı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket sonuçları
AK Partili isim açıkladı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket sonuçları
28 ilde siber suç operasyonu: 350 şüpheli gözaltına alındı
28 ilde siber suç operasyonu: 350 şüpheli gözaltına alındı
Biri odada diğeri bahçedeki ağaçta bulundu! Samsun'da dehşet
Biri odada diğeri bahçedeki ağaçta bulundu! Samsun'da dehşet
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji sektörüne yoğun hava saldırısı düzenlediğini söyledi
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji sektörüne yoğun hava saldırısı düzenlediğini söyledi
Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 2,1’e yükseldi
Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 2,1’e yükseldi
Futbolculara oruçlarını açma izni verilecek
Futbolculara oruçlarını açma izni verilecek
Akın Gürlek'ten sosyal medya düzenlemesi ve Alo Adalet uygulaması açıklaması
Akın Gürlek'ten sosyal medya düzenlemesi ve Alo Adalet uygulaması açıklaması
İfadeye çağırılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den ilk açıklama
İfadeye çağırılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den ilk açıklama
Lodos sona erdi! Tekirdağ'da deniz ulaşımı devam ediyor...
Lodos sona erdi! Tekirdağ'da deniz ulaşımı devam ediyor...