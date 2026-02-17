BIST 14.320
HABER /  EKONOMİ

Bakan Murat Kurum: Asrın dayanışmasını sözde değil sahada gösterdik

Konya’daki "Ev Sahibi Türkiye-15 bin 200 Konut Kura Çekim Töreni"ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği’ne dikkat çekerek “Milletimizle omuz omuza verdik, ‘Asrın Dayanışması’nı sözde değil sahada gösterdik” dedi. Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in derem bölgesine yönelik eleştirilerine tepki gösterip, "Eğer bu deprem CHP iktidarında olsaydı 11 ilimiz şu anda Ulu Camii gibi enkaz halindeydi" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’da "Ev Sahibi Türkiye 15 bin 200 Konut ve Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etap 568 Dükkan Kura Çekim Töreni"nde konuştu. Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Levent Sungur, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen’in katıldığı törende, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Konya’da inşa edilecek 15 bin 200 sosyal konutun kuraları çekildi.  

Konuşmasına Konya’da hayata geçirilen yatırımları anlatarak başlayan Bakan Kurum, “Konya’mız için tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Konya’mıza verdiğimiz iki büyük sözü, iki büyük hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Konya’nın her ilçesini heyecana sevk eden yeni yuvalarımızın kuralarını çekiyoruz. 2 bin 548 dükkan ve işyeriyle, Konya tarihinin en büyük projesinin, her noktasında uygulanan Sıfır Atık konseptiyle dünyaya örnek olacak Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi’nin kura coşkusunu yaşıyoruz” dedi. Konya’nın 14 ilçesine 2,5 milyon metrekarelik yeşil alanıyla 16 millet bahçesinin kazandırıldığını belirten Bakan Kurum, yeni sosyal konutlarla birlikte kurulacak mahalle konaklarıyla mahalle kültürünün de yeniden canlandırılacağının altını çizdi. Bakan Kurum, yeni konutların inşasının tamamlanmasıyla birlikte kentte konut kira ve satış tutarlarının da düşeceğine işaret etti. Bakan Kurum, Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi’nin birinci etabında 568 iş yerinin kurasının çekildiğini belirten Bakan Kurum, Ramazan Bayramı’nın ardından teslimatların başlayacağını duyurdu. Bakan Kurum, boşaltılan iş yerlerinin de yıkılacağına bölgenin Konya’ya yakışır bir görünüme kavuşacağını dile getirdi.

Bakan Murat Kurum: Asrın dayanışmasını sözde değil sahada gösterdik - Resim: 0

 “HUZUR BULAN ŞEHİRLER İNŞA ETTİK”

“Milletimizle omuz omuza verdik, ‘Asrın Dayanışması’nı sözde değil sahada gösterdik” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan Asrın İnşa  Seferberliği ile ilgili şunları söyledi: Dünyada eşi benzeri az görülen bir hızla yeniden inşayı başlattık. 200 bin mimarımız, mühendisimiz, işçimizin alın teriyle, gece gündüz demeden çalıştık; rekor sürede büyük bir onurla tam 455 bin yeni yuvamızı tamamladık. Biz bu süreçte sadece bina yükseltmedik. Bir şehrin ruhunu, bir mahallenin sesini, bir çocuğun yarınını yeniden kurduk. Parklarıyla nefes alan, meydanlarıyla buluşan, millet bahçeleriyle yeşeren; okullarıyla geleceğe yürüyen, camileriyle huzur bulan şehirlerimizi milletimizle birlikte inşa ettik. Altyapısıyla güvenli, üstyapısıyla güçlü bir hayatı ayağa kaldırdık. Bu yüzden diyoruz ki; Asrın İnşası yalnızca bir imar çalışması değil Türkiye’nin iradesinin, kudretinin ve başarısının adıdır.

Bakan Murat Kurum: Asrın dayanışmasını sözde değil sahada gösterdik - Resim: 1

 “YOLUNU YAPAMAYAN BİR ANLAYIŞ, BİZE ŞEHİRCİLİK DERSİ VERMEYE KALKIYOR”

Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesine yönelik eleştirilerine de tepki gösterdi: Biz deprem bölgesinde 455 bin yuvayı teslim etmek için gece gündüz çalışırken, biz 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatırken, maalesef birileri yine tribünden konuşmayı tercih etti. Onlar laf üretti, biz eser ürettik. Onlar algı operasyonları yaptı, biz şehirlerimizi teker teker kurduk. ‘Bedava ev’ diye umut tacirliği yaptılar, tek bir çivi çakmadılar. Yapılan her işi gölgelemeye çalıştılar. Bakın; İzmir Buca’da kanalizasyon için kazılan yollar aylarca onarılmıyor, mahalleli kendi imkanıyla parke taşı döşüyor. Yolunu yapamayan bir anlayış, çıkmış bize şehircilik dersi vermeye kalkıyor. Deprem bölgesinde de Özgür Bey’in büyük bir başarı gibi açıkladığı tablo ortada: 160 çöp konteynırı, 1 pikap, 2 minibüs, ne olduğunu onların da anlayamadığı bir cami temizleme aracı... Bu vizyon, 455 bin konutu beğenmiyor. 200 bin işçinin alın terini, 2 yıldır verdiği emeği küçümsüyor.

Bakan Murat Kurum: Asrın dayanışmasını sözde değil sahada gösterdik - Resim: 2

“YALAN SÖYLEDİ, ANLATTIK ISRARLA YALANINA DEVAM ETTİ”

Özel’in “Boş senet imzalatıyorlar, faizle ev verecekler” sözlerini hatırlatan Bakan Kurum, “Yalan söyledi. Anlattık, anlattık ısrarla yalanına devam etti. Cumhurbaşkanımız açıkladı. 11 ilimizde tüm afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek. 18 yıl boyunca taksit, sabit 8 bin 750 lira olacak. Zaten ödemeler de 2 yıl sonra başlayacak. Yani 24 yıldır afet konutlarında ne yaptıysak aynısını 11 ilimizdeyaptık” diye konuştu.  

“ÖZGÜR BEY SEN DE YAPSAYDIN; O KADAR BELEDİYEN VARDI”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği Habib-i Neccar Camii’nin yeniden inşa edilmesine rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği Hatay’daki Ulu Camii’nin hala temel aşamasında olduğuna vurgu yapan Bakan Kurum şöyle konuştu: Özgür Bey sen de yapsaydın; o kadar belediyen vardı, bir işin ucundan da siz tutsaydınız. Bak Konya laf üretmedi, yük aldı. Konteyner kentler kurdu, içme suyu hattı döşedi, binlerce metre kanalizasyon altyapısı yaptı. Habib-i Neccar Camii’nin restorasyonunu üstlendi. Gidin Hatay’a bir bakın. Bir Habib-i Neccar Camii’ne bakın, bir de Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapımını üstlendiği Ulu Camii’yebakın. Konya Büyükşehir, Habib-i Neccar’ın restorasyonunu yapmış bitirmiş, ibadete açmış. CHP’li Bursa Büyükşehir’in sorumluluğundaki Ulu Camii daha hala temelde. İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark budur. Onlar temelini bile atamadan biz anahtarları veririz; onlar çöp konteyneri sayarken, biz teslim ettiğimiz o yuvaya girer, o çayı içer, milletimizin o duayı alırız. Eğer bu deprem CHP iktidarında olsaydı 11 ilimiz şu anda Ulu Camii gibi enkaz halindeydi. Onun için Özgür Bey bize laf söyleyeceğine şapkasını önüne alacak bir düşünecek. Yapılanı karalayacağına, anahtarını alıp evine kavuşan vatandaşımızın, depremzede kardeşimizin mutluluğuna ortak olacak.

Bakan Murat Kurum: Asrın dayanışmasını sözde değil sahada gösterdik - Resim: 3

MİLLETVEKİLİ BAYKAN: TARİHİ İŞİNİ İYİ BİLENLER YAPAR”

Konya Milletvekili Mehmet Baykan konuşmasında deprem bölgesinde tamamlanan çalışmalar için “’Görevimizi yapıyoruz’ diyeceksiniz. Ama şöyle bir gerçek var ki; tarih yaşanırken bilinmez, tarihi sonra tarihçiler yazar. Ama tarihi icraat sahipleri, devlet adamları, gönül insanları, işini iyi bilenler yapar. Siz bugünün tarih yapıcılarındansınız” ifadelerini kullandı. TOKİ Başkanı Levent Sungur ise Konya’ya kazandırılan eserlerden bahsetti, Türkiye genelinde TOKİ'nin 1633 şantiyesinde 430 bin konut ve sosyal donatının inşasınınsürdüğüne dikkat çekti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altayda “Sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin bağımsız bölümün tamamlanması, rakamların çok daha ötesinde devlet-millet dayanışmasının kudretini ve Türkiye’nin kriz anında nasıl ayağa kalktığını gösteren bir başarı öyküsüdür. Türkiye zor zamanda kenetlenen, yarasını hızla saran büyük bir devlettir” dedi. AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen ise “Bu başarının mimarı, bu şehircilik devriminin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır, Bakanımız Sayın Murat Kurum’dur. Buna biz şahidiz, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız şahit, 86 milyon vatandaşımızın tamamı şahit” diye konuştu.

Bakan Murat Kurum: Asrın dayanışmasını sözde değil sahada gösterdik - Resim: 4

